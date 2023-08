Vegetti comemora chance de jogar pelo Vasco: 'Grande passo para a carreira'

Rio - O Vasco apresentou neste sábado o atacante Pablo Vegetti, contratado nesta janela de transferências junto ao Belgrano, da Argentina, por empréstimo com obrigação de compra. Em entrevista coletiva, o argentino enalteceu a chance de jogar pelo Cruz-Maltino, afirmando que é um grande passo para a sua carreira.

"Para mim, é um grande passo na carreira. Um clube com tanta história como o Vasco. Está passando por um momento que não é dos melhores, mas eu gosto de aceitar os desafios e por isso vim aqui tentar ajudar a tirar o clube de onde está e colocar onde merece estar", garantiu Vegetti.

O centroavante chega ao Vasco após ser artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols em 27 jogos disputados na temporada. Vegetti apresentou suas credenciais na entrevista e afirmou se inspirar em Germán Cano em seu novo desafio no Cruz-Maltino.

"Vão encontrar um jogador que se entrega ao máximo tanto nos treinos quanto em cada partida. Sou um atacante de área que tem muita ambição pelo gol, mas também gosto de ajudar os companheiros. Vou fazer o que o treinador pedir. A melhor maneira de tirar o clube desse momento é nos manter em um bom nível e trabalharmos todos pelo mesmo objetivo", afirmou o atacante de 34 anos.

"Cano é um goleador impressionante, que se destacou muito aqui, agora no Fluminense. Vou tentar seguir o seu caminho da melhor maneira e dar muitas alegrias aos torcedores do Vasco", acrescentou.

Vegetti também garantiu que está apto para estrear contra o Grêmio, no próximo domingo, às 16h, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sim (estou pronto), obviamente. Todo esse movimento para vir, todo esse tema da negociação, é a pior parte para o jogador. O jogador quer treinar e jogar. Tenho muita vontade de ajudar a equipe, estarei à disposição do treinador e pronto para amanhã", concluiu.