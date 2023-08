Vegetti estreia e garante a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Grêmio

Vasco precisava tanto de um centroavante e Vegetti estreou mostrando que pode ser a solução de gols. O argentino mostrou ter estrela, além de presença de área, ao garantir uma vitória decisiva por 1 a 0 sobre o Grêmio. Foram os primeiros pontos do Cruz-Maltino em São Januário neste Brasileirão e o primeiro gol marcado em seu estádio desde 9 de março. E com uma importância ainda maior na tabela.

Com o fim de seis jogos de jejum em São Januário, o Vasco deixa a lanterna do Brasileirão ao ultrapassar o América-MG, que perdeu para o Bahia (3 a 1). Além disso, o Cruz-Maltino fica a seis pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento (Bahia), e com um jogo a menos.

Time não consegue criar na primeira etapa



Mesmo em evolução com Ramón Díaz, o Vasco ainda tem muito a melhorar, como mostrou o primeiro tempo. Se o time conseguiu rodar a bola e trocar passes com eficiência no meio de campo, ainda falta contundência. O time chegou até a intermediária de ataque e, a partir daí, passou a ter dificuldade para entrar na área e criar.

Não à toa, a melhor chance só apareceu pouco antes do intervalo e numa jogada de bola parada: em cruzamento na área, o goleiro Grando saiu mal e Zé Vítor aproveitou a sobra, mas a bola desviou e foi para fora. Além desse lance, apenas um chute de Pec, para fora, assustou.

Já na defesa, o Vasco voltou a deixar muito espaço na entrada da área, assim como aconteceu contra o Corinthians. E o Grêmio soube aproveitar para ter as melhores chances: Suárez parou duas vezes em Léo Jardim, e Medel salvou com a cabeça chute de Nathan. Ferreira também chutou livre, mas pegou mal.

Vegetti estreia deixando sua marca

Na volta do intervalo, o Vasco se encontrou no ataque com Paulinho aparecendo mais, ao acelerar e conseguir tabelas. Mas então faltou qualidade. Pec perdeu chance incrível porque demorou pra chutar e foi travado. O atacante ainda viu a bola passar por ele na pequena área. E Orellano chutou fraco uma vez e, na outra, não conseguiu completar a jogada.

Melhor em campo, o Cruz-Maltino teve a estreia de Vegetti, aos 18 minutos, que entrou com Erick Marcus e Miranda. O time demorou a se encontrar com as mudanças e então foi o Grêmio quem ficou perto de marcar com Bitello, quase na pequena área, mas a zaga travou.

Quando se reencontrou, o Vasco viu Vegetti perder chance incrível, em grande defesa, com os pés, de Gandro. Mas o argentino entrou muito bem e mostrou o quanto pode ser útil ao time, ao mostrar presença de área e bom posicionamento para fazer o gol aos 35 minutos, após cruzamento de Pec, em outra boa jogada de Paulinho, o melhor do time.

Já no fim, o Grêmio quase empatou. Primeiro em escanteio, mas Gustavinho, na cara do gol, tocou mal na bola. Depois, Léo Jardim fez grande defesa em chute de Suárez, para alívio dos vascaínos.

Vasco 1x0 Grêmio



Local: São Januário

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Gols: Vegetti (35min do 2ºT)

Cartões amarelos: Praxedes (VAS); Reinaldo (GRE)



Vasco: Léo Jardim, Robson Bambu (Miranda), Medel, Léo e Lucas Piton; Praxedes (Marlon Gomes), Zé Gabriel e Luca Orellano (Erick Marcus); Paulinho, Gabriel Pec (Fiqueiredo) e Sebastián Ferreira (Vegetti). Técnico: Ramón Díaz.



Grêmio: Grando, João Pedro, Bruno Uvini (André), Bruno Alves e Reinaldo; Carballo (Mila), Villasanti e Nathan (Besozzi, aos 17' do 2ºT); Bitello (Gustavo Martins), Ferreira (Gustavinho, aos 17' do 2ºT) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.