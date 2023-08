Ramón Díaz elogia jogadores após primeira vitória pelo Vasco

Contratado para substituir Mauricio Barbieri e tirar o Vasco da zona de rebaixamento, Ramón Díaz conseguiu a primeira vitória no terceiro jogo. Após o 1 a 0 sobre o Grêmio , em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão, o treinador argentino deu os méritos aos jogadores pela evolução da equipe nas últimas rodadas.

"É mérito dos jogadores. Eles foram muito disciplinados, muito atentos ao trabalho, querem reverter essa situação. À medida que vamos trabalhando, a equipe vai melhorando taticamente. Isso é o que eu mais gosto, temos um grupo que está fazendo um esforço enorme. A gente só ajuda para que eles melhorem" afirmou o treinador de 63 anos.



Peça importante no acerto com Vegetti, herói da vitória do Vasco ao fazer o gol logo em sua estreia, Ramón Díaz elogiou a nova contratação que participou de apenas dois dias de treino.



"Ele está com a gente há dois dias, é muito inteligente, tem muita experiência. O que conversamos ele fez com perfeição. Temos jogadores rápidos que podem chegar, ele teve duas chances muito grandes que podiam nos dar dois gols. Estou feliz por ele e pelo time", avaliou.



O Vasco volta a campo na outra segunda-feira (14), quando enfrentará fora de casa o Red Bull Bragantino, pela última rodada do turno do Brasileirão.