Sem acerto do Vasco com Vietto, Ramón Díaz quer 'jogadores que queiram vir'

argentino preferiu buscar um clube na Europa. A campanha da torcida do Vasco, que contou até com o prefeito do Rio, Eduardo Paes , não surtiu efeito e o técnico Ramón Díaz não espera mais por Luciano Vietto. A diretoria da SAF vascaína fez uma proposta, mas o

"Tivemos contato, ele tinha outras oportunidades. O clube fez um grande esforço e ele não aceitou. Quero que venham pessoas com vontade, que queiram dar tudo pelo clube, como os que estão aqui fazem", afirmou Ramón Díaz, completando:



"O clube fez muito bem em apresentar uma proposta, e eu preciso de jogadores que queiram vir para o Vasco. Que queiram sacrificar-se como todos nós nos sacrificamos".





Como trabalhou com o treinador no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Vietto foi uma solução encontrada pelo Vasco na busca por um camisa 10. O jogador de 29 anos está livre no mercado, entretanto, não aceitou a proposta porque a família mora em Madrid e prefere ficar na Europa.



Ao saber da informação, os vascaínos deram início a uma campanha nas redes sociais para tentar convencer Vietto a acertar com o Vasco. Nos últimos dias, os torcedores inundaram as redes sociais dele e da mulher com mensagens.