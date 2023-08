Vietto 'balança' com proposta do Vasco, mas deve continuar no futebol árabe

Rio - O Vasco busca contratar um camisa 10 e fechar o elenco para a reta final de 2023. Um dos nomes especulados e que contou com campanha da torcida foi do atacante argentino Luciano Vietto , mas o sonho do torcedor Cruz-Maltino não deve virar realidade. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o jogador ficou balançado com a proposta do clube carioca e a mobilização dos vascaínos, mas o Al-Hilal, da Arábia Saudita, atendeu aos pedidos salariais do atleta e ambas as partes estão próximas de um acerto.

Ainda de acordo com o jornalista, Vietto deve ganhar um salário na casa dos 7 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 34 milhões ou R$ 2,8 milhões mensais), o que está fora da realidade do Vasco, que teria oferecido algo em torno de R$ 1,5 milhão por mês.

Ocupando o Z-4 do Campeonato Brasileiro com 12 pontos conquistados em 17 jogos, o Cruz-Maltino foi ao mercado e se reforçou na janela do meio da ano para tentar se afastar do fantasma do rebaixamento. Assim, o Vasco fechou com o técnico Ramón Diaz, além de mais oito reforços: Maicon (zagueiro); Gary Medel (volante); Jefferson (lateral-esquerdo); Praxedes e Paulinho (meias); Serginho, Sebastián Ferreira e Pablo Vegetti (atacantes).