Pablo Vegetti alcança marca inédita em estreia com a camisa do Vasco

Rio - Novo reforço do Vasco, Pablo Vegetti viveu uma tarde especial no último domingo (6) em São Januário. O argentino, de 34 anos, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio logo em sua estreia e ajudou o clube a deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro.

Além de ter marcado pela primeira vez, o atacante alcançou outras marcas impressionantes em sua estreia. Vegetti precisou de 16 minutos para balançar as redes, sendo o segundo segundo menor tempo de um argentino estreando no Brasileirão, de acordo com o "ge". Gabriel Mercado detém o recorde (7).

O gol de Vegetti também encerrou o jejum do Vasco em São Januário. O clube ainda não tinha marcado em casa nesta edição do Brasileirão. Com o tento do argentino, o Gigante da Colina deixou a lanterna e, agora, respira um pouco mais aliviado e sonha em deixar a zona de rebaixamento.

Em penúltimo lugar com 12 pontos, o Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (14), às 21h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino está seis pontos atrás do primeiro time fora da zona, o Bahia, com 18.