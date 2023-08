Vasco pede para mandar jogo contra o Atlético-MG no Maracanã

Rio - O Vasco pode "comemorar" seus 125 anos no Maracanã. Nesta terça-feira (8), o clube carioca solicitou ao Consórcio que administra o estádio autorização para mandar no local o jogo contra o Atlético-MG, pela 20º rodada do Brasileirão. A partida está marcada para o dia 20 de agosto, às 11h (de Brasília), véspera de aniversário do Cruz-Maltino.

Diferentemente das últimas vezes em que pediu para jogar no Maracanã, o Vasco acredita que não encontrará resistência em seu pedido, já que Flamengo e Fluminense, responsáveis pela gestão, não têm compromissos no estádio para o dia do jogo. O Tricolor atuará no local um dia antes, contra o América-MG, mas como a dupla Fla-Flu não tem compromissos em casa na semana seguinte

Caso consiga autorização para mandar o jogo contra o Galo no Maracanã, o Vasco, enfim, poderá receber sua torcida. O clube já terá cumprido a punição de quatro jogos com portões fechados imposta pelo STJD. Em São Januário, a presença de público continua vetada por conta de uma interdição imposta pela Justiça comum.

Neste Brasileirão, o Vasco atuou no Maracanã no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, na segunda rodada. Na ocasião, o Cruz-Maltino não foi liberado pelo Consórcio e precisou entrar na Justiça para atuar no Maracanã.