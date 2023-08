'Vão entender que somos grandes': Emiliano Díaz motiva o elenco antes da vitória do Vasco

Rio - Nesta terça-feira, 8, o Vasco divulgou o vídeo de bastidores da vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Nele, é possível ver o discurso motivador de Emiliano Díaz minutos antes dos jogadores irem a campo. O auxiliar técnico do Cruz-Maltino destacou a grandeza do clube, elogiou a preparação do grupo e ainda recordou o esforço dos familiares dos atletas para que cada um pudesse estar ali.

"Agora não temos mais desculpas. Já se acabaram as desculpas. Já estamos há três semanas aqui, trabalhando de forma incrível. Não falta trabalho, mas para sermos vencedores temos que sentir. Porque podemos gritar, podemos falar, podemos torcer, mas se eu não sentir aqui dentro, que estão tirando sua profissão, seu prestígio, a tristeza da família... Isso é o pior. Voltar para casa outra vez e ver a cara do seu filho, da sua mãe, a cara do seu pai, que tanto esforço fizeram para que todos nós estivéssemos aqui", disse Emiliano.

"Então, temos que nos fazer ser respeitados, garotos. Hoje, eles têm que sofrer de verdade, porque esta semana nos preparamos, nos preparamos incrivelmente, e cada um de vocês sabe o que precisa ser feito. Mas agora sintam. Agora sintam ao rezar. Na estrada que eu caminho, tenho que sentir que vou ganhar, porque eu seu ganhador. E, se estou num clube grande, é porque mereço. Mas sintam... E hoje acabaram as desculpas. Depende exclusivamente de nós. Eles vão entender que somos grandes. Não apenas no discurso. Vamos entrar e demonstrar isso em toda as divididas, por cada bola, em cada bola parada. Se tiver que correr um metro a mais pelo meu companheiro. E as chances que tivermos, temos que aproveitar. Muita sorte garotos, vamos", completou.





Após a partida, já no vestiário, o técnico Ramón Díaz parabenizou o grupo e destacou a necessidade de manter a pegada e de não relaxar para que o time possa sair do Z4.



"Nós iremos brigar até o final, vamos brigar até o final com qualquer equipe que cruzar na nossa frente. Contra qualquer equipe a entrega precisa ser a mesma. Mas não relaxem, não relaxem mais. Estamos numa situação que não permite relaxar. Temos que ser firmes, temos que ser firmes para sair. Mas muito bem. Cumprimento vocês porque foram muito disciplinados no que trabalhamos. Temos que ter confiança. Temos que ter confiança no que fazemos, como vocês fizeram. Necessitamos de todos juntos, todos juntos para podermos sair. Muito bem descansem e desfrutem", afirmou Ramón.

Em tempo: o Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.