Rossi é anunciado pelo Vasco com direito a fantasia de Almirante

Rio - O atacante Rossi está de volta ao Vasco. Fantasiado de Almirante, o jogador foi anunciado como novo reforço do Cruz-Maltino na noite desta quarta-feira (9). Ele assinou contrato até dezembro e usará a camisa 31.

Rossi é o novo reforço do Gigante da Colina! #VascoDaGama pic.twitter.com/cksHfv6Tm7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 9, 2023 O anúncio faz referência à primeira passagem de Rossi pelo Vasco, em 2019. Na ocasião, ele pegou a cabeça do Almirante durante a comemoração de um gol de Guarín, contra o Cruzeiro, e viralizou nas redes sociais. O clube também usou a imagem de um búfalo, apelido do atacante.

Com passagens pela base do Fluminense, Rossi se profissionalizou pela Ponte Preta. O atacante passou por clubes brasileiros importantes como Paraná, Goiás, Chapecoense e Internacional, até chegar ao Vasco em 2019. Em uma temporada no clube carioca, Rossi atuou em 41 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências. No ano seguinte, acertou com o Bahia.



Nas últimas duas temporadas, Rossi atuou pelo Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. No total, o atacante entrou em campo em 23 jogos e fez nove gols. A última vez que entrou em campo pelo clube árabe foi em fevereiro de 2023.



O atacante é o nono reforço do Vasco para o segundo semestre. Antes dele, o Cruz-Maltino fechou com o zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Jefferson, o volante Gary Medel, os meias Bruno Praxedes e Paulinho e os atacantes Serginho, Sebastián Ferreira e Pablo Vegetti.