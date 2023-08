Robson agrada Ramón Díaz em nova função, e deve continuar titular no Vasco

Rio - Reforço do Vasco para 2023, Robson, de 25 anos, já viveu muitos momentos distintos no clube carioca em tão pouco tempo. De titular elogiado junto com Léo no começo do ano, o jogador viveu momentos de extrema dificuldade, quase foi negociado, e agora, sob o comando de Ramón Díaz, começa a viver uma nova fase atuando em outra posição. De acordo com informações do portal da "Itatiaia", o jogador deverá seguir como titular atuando na lateral-direita.

Zagueiro de origem, Robson ficou sem atuar por mais de um mês no Vasco. Com isso, o clube carioca chegou a procurar o Nice, da França, clube que detém seus direitos, para pedir seu retorno. No entanto, a multa pedida pela rescisão contratual Cruz-Maltino recuar. Os agentes do defensor chegaram a buscar um novo clube, mas não houve evolução em nenhuma negociação.

Robson seguiu no Vasco e acabou tendo uma oportunidade na lateral direita contra o Grêmio. O jogador se saiu bem, agradou Ramón Díaz, e deverá ser titular no próximo compromisso, contra o Bragantino, fora de casa. Na partida, o Cruz-Maltino já poderá contar com a volta de Pumita Rodríguez, porém, o uruguaio deverá ficar como opção no banco. Em 2023, Robson entrou em campo em 14 jogos pelo clube carioca.