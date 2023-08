Bela do Vasco dá dicas para se preparar para noite de sexo: 'Tesão começa por pequenas coisas'

Rio - Rubi Borges, atriz do novo Teste de Fidelidade, na RedeTV!, acredita que quando a noite de amor é planejada precisa ter toda uma preparação. Ela, que é Bela do Vasco, tem esse costume



"Adoro estar sempre de unhas feitas, cabelo arrumado, um bom perfume, uma lingerie especial.. Acho que está nesses detalhes. O tesão começa por pequenas coisas", diz a modelo.



Ela deu dicas para se preparar para uma noite de amor. "Sou uma pessoa bem detalhista. Então, gosto de começar, logo nas primeiras horas do dia, mandando uma mensagem mais “HOT”, instigando a imaginação do seu parceiro (a). Depois uma luz penumbra, jantar à luz de velas, o resto vocês já sabem (risos)".



Já para os homens, Rubi indica elogiar bastante. "Ela também fala sobre a importância de manter acesa a chama da paixão quando o relacionamento já é estável. "Não é porque está junto que não precisa conquistar mais. O amor se não conquistado, regado diariamente, desgasta e acaba. Eu já vivi um relacionamento ruim, a qual sofria agressão, até que o tesão pelo meu parceiro sumiu e levou ao fim.

Então, uma dica pra vocês, sempre tratem a mulher de vocês bem, comprem flores, presentes. Assim vocês terão uma mulher aos seus pés", finaliza.