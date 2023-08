Nome é publicado no BID, e Rossi está regularizado para estrear pelo Vasco

Rio - Na tarde desta quinta-feira, 10, o nome do atacante Rossi foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID). Dessa forma, ele tem condições legais para estrear pelo Vasco.

O jogador, vale lembrar, não disputa uma partida desde o dia 14 de fevereiro Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. No entanto, se apresentou bem fisicamente ao Gigante da Colina.

Assim, tem chances de ser relacionado para o próximo compromisso do Vasco. O Cruz-Maltino terá pela frente o Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira, às 21h, no Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

Rossi é o novo reforço do Vasco Daniel Ramalho/Vasco

CARREIRA DE ROSSI E RETORNO À COLINA



Rossi é natural de Prainha, no Pará, e se profissionalizou na Ponte Preta. Posteriormente, o atacante somou passagens por clubes brasileiros importantes, como Paraná, Goiás, Chapecoense e Internacional, até chegar ao Vasco em 2019. Em uma temporada no Cruz-Maltino, ele atuou em 41 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências. No ano seguinte, acertou com o Bahia.

Nas últimas duas temporadas, Rossi vestiu a camisa do Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. Por lá, o atacante entrou em campo em 23 jogos e fez nove gols.

Já na última quarta-feira, ele foi oficializado como reforço do Vasco . O jogador firmou contrato válido até dezembro de 2023.

NONO REFORÇO PARA O SEGUNDO SEMESTRE

Antes dele, o Cruz-Maltino fechou neste meio do ano com: o zagueiro Maicon; o lateral-esquerdo Jefferson; o volante Gary Medel; os meias Bruno Praxedes e Paulinho; e os atacantes Serginho, Sebastián Ferreira e Pablo Vegetti.