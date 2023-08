Emocionado em volta, Rossi explica arrependimento por deixar o Vasco: 'Impossível não se identificar'

Rio - Reforço do Vasco para o segundo semestre, o atacante Rossi, de 30 anos, está de volta ao clube carioca após três anos e meio. Apresentado, o jogador falou sobre o sentimento de voltar ao Cruz-Maltino e também explicou a grande identificação que teve com o clube de São Januário.



"Estou emocionado, feliz, motivado. É um novo Vasco, bem diferente, pessoas novas. Estou muito contente, já à disposição do professor, se precisar para jogar na segunda-feira, contra o Bragantino, para poder ajudar a equipe. O jogador que veste essa camisa e joga em São Januário, se ele não se indentificar diretamente com o clube ele precisa abandonar o futebol. Sinti a energia do clube, dos funcionários, que realmente são torcedores. E me arrependi demais de ter saído do Vasco, muito mesmo, mas Deus foi bom comigo e me trouxe de volta para a casa", afirmou.



A contratação de Rossi foi fechada rapidamente, sem muita especulação. O jogador, que atuou por Al-Faisaly, da Arábia Saudita, explicou que assim que recebeu o convite do Vasco, encerou qualquer conversa com outras equipes.



"Tinha conversas com outros clubes, estava me organizando para sair do país, mas quando chegou a proposta do Vasco eu parei de negociar com outros clubes. Meu empresário conversou com o Paulo Bracks, e acertou tudo bem rápido, e graças a Deus, pudemos acertar", disse.



Rossi chega ao Vasco em um momento complicada, com a equipe lutando contra o rebaixamento. Na opinião do atacante, o trabalho de Ramón Díaz será essencial para tirar o Cruz-Maltino da Zona da Degola.



"Acredito que nosso grupo precisa se entregar. Pelo que eu percebo do Ramón Díaz, ele tem passado muita confiança. Acredito que estava faltando isso, e vitória contra o Grêmio foi primordial. O ambiente fica mais leve, mais alegre. Acredito que o grupo está recebendo bastante confiança", opinou.