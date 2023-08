Vasco continua em busca de um camisa 10 e negocia com 'jogador enorme'

Rio - O Vasco segue em busca de um camisa 10 e está perto de um "jogador enorme". É o que revelou o diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Bracks, em conversa informal com a imprensa após a apresentação de Rossi, nesta sexta-feira, 11. A informação foi publicada pelo "ge" e pelo "Lance!".

Bracks também confirmou que o clube tentou contratar Cavani, Carrascal, Oscar Romero, Vietto, Rafinha Alcântara, Bullaude, Lanzini e Zalazar. A situação do time no Brasileirão e o momento ruim, contudo, pesaram e fizeram com que o Cruz-Maltino ouvisse negativas.

Segundo o "ge", durante a conversa, Bracks também falou sobre a busca por um zagueiro. Nesse sentido, de acordo com ele, o pedido da comissão técnica de Ramón Díaz era especificamente por Robert Rojas.



O defensor, cabe lembrar, estava acertado com o Vasco, mas a negociação não foi concluída porque o River Plate queria que ele renovasse o contrato antes do empréstimo. Assim, Rojas não entrou em acordo com o clube argentino, que desistiu de emprestá-lo.