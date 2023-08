Vasco negocia contratação do meia francês Payet

Rio - O Vasco surpreendeu no mercado e está próximo de anunciar uma contratação de peso para o restante da temporada de 2023. O Cruz-Maltino avançou nas conversas com o meia francês Dimitri Payet, de 36 anos, que está livre no mercado. O jogador estava no Olympique de Marselha, da França, e não entrou em acordo pela renovação do contrato após o término do vínculo em julho deste ano.

Payet estava no Olympique de Marselha desde 2017. Foi a segunda passagem do jogador pelo clube francês, onde se tornou ídolo. Ao todo, encerrou sua trajetória em Marselha com 326 partidas, 78 gols e 95 assistências. Segundo o "ge", a proposta financeira do Vasco agradou o jogador e as partes estão otimistas por um acordo. O Cruz-Maltino busca a contratação de um "camisa 10" desde o início do ano.

O meia francês negociou uma renovação com o Olympique de Marselha, mas o clube ofereceu apenas um cargo na comissão técnica. Payet recusou pois desejava seguir a carreira como atleta e não cogita a aposentadoria neste momento. Em 2023, ele disputou o prêmio Puskas, da Fifa, com o atacante Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, e da Seleção.

Payet começou a carreira no Nantes, da França. No futebol francês também passou por clubes como Saint-Etiénne e Lille, além do Olympique de Marselha. O meia teve uma passagem pelo futebol inglês, onde defendeu a camisa do West Ham entre 2015 e 2017. Na seleção francesa, fez parte do elenco que disputou a Eurocopa de 2016, sendo vice diante de Portugal.