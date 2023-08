Vasco recebe veto do consórcio e acionará Justiça para jogar no Maracanã

Rio - O Consórcio responsável pela administração do Maracanã rejeitou a solicitação do Vasco para mandar a partida contra o Atlético-MG, no dia 20, às 11h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio. Com a negativa, o Cruz-Maltino avalia levar o caso à Justiça para conseguir realizar o jogo no local.

O jogo acontece na véspera do aniversário de 125 anos do Vasco. Não está previsto nenhuma partida de Flamengo ou Fluminense na data solicitada, mas o Tricolor entrará em campo no dia anterior, contra o América-MG, às 18h30, e posteriormente contra o Olimpia, do Paraguai, no dia 24, às 21h30.

O Vasco tenta levar o jogo para o Maracanã como uma manobra para tentar jogar novamente com público. O clube já cumpriu a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de quatro jogos com portões fechados, mas São Januário segue interditado pela Justiça e o caso depende de julgamento.

A partida contra o Atlético-MG acontece na véspera do aniversário de 125 anos e, por isso, o Vasco avalia realizar ações com a torcida. O Cruz-Maltino já mandou uma partida no Maracanã no Brasileirão, contra o Palmeiras, pela segunda rodada.