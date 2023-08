Ex-jogador de Roma e Inter de Milão, Nainggolan é oferecido ao Vasco

Rio - Depois de acertar com Dimitri Payet , mais um nome de peso aparece no radar do Vasco. Isso porque o volante belga Radja Nainggolan, de 35 anos, foi oferecido ao Cruz-Maltino. O jogador tem interesse em atuar no Brasil e vê o Gigante da Colina com bons olhos. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.