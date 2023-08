Vasco fecha elenco e não pretende fazer mais contratações após fechar com Payet

Rio - A diretoria do Vasco não pretende fazer novas contratações para a temporada. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, após o acerto com Payet, a diretoria cruz-maltina entende que fez os movimentos necessários nesta janela e só voltará a se movimentar caso aparece uma boa oportunidade de mercado.

Vale lembrar que, nas últimas horas,. O belga se animou com a possibilidade de jogar no Brasil, mas o o clube de São Januário não pretende avançar, já que está satisfeito com suas contratações.