Vegetti marca de pênalti, e Vasco empata com o Red Bull Bragantino fora de casa

Bragança Paulista - Em busca de se recuperar no Campeonato Brasileiro e de deixar a zona de rebaixamento, o Vasco conquistou um ponto importante fora de casa. Na noite desta segunda-feira, 14, o Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada da competição. Vegetti, de pênalti, abriu o placar em São Paulo, mas Gustavinho, praticamente no último lance do primeiro tempo, deixou tudo igual no marcador.

Com o resultado, o Gigante da Colina permanece na 19ª colocação e soma aos 13 pontos na tabela de classificação - cinco a menos em relação ao primeiro time dentro da zona. Cabe lembrar que o Cruz-Maltino tem um jogo a menos no campeonato.

Agora, o Vasco vira a chave para a 20ª rodada do Brasileirão. O time de Ramón Díaz volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Atlético-MG. O Cruz-Maltino conseguiu uma liminar na Justiça, e o jogo será realizado no Maracanã

O JOGO

O Vasco foi melhor do que o Red Bull Bragantino durante boa parte do primeiro tempo. Mesmo com menos posse de bola, o Cruz-Maltino criava as melhores chances e se defendia bem.

Nesse sentido, aos 32 minutos, o Cruz-Maltino foi premiado com o gol. Após revisão no VAR, o árbitro Anderson Daronco assinalou pênalti cometido por Aderlan em Vegetti. O próprio centroavante foi para a cobrança e converteu.

Em desvantagem no marcador, o Bragantino começou a se fazer mais presente no ataque e, praticamente no último lance do primeiro tempo, conseguiu o empate. Depois de uma cobrança de escanteio de Lucas Evangelista aos 53 minutos, a zaga cortou mal, e Gustavinho pegou a sobra para balançar as redes do Vasco.

Vale destacar que, pouco antes do empate, o Gigante da Colina teve uma boa oportunidade de ampliar a vantagem. Na marca dos 48 minutos, Léo Jardim cobrou tiro de meta, o jogador do Bragantino cabeceou sem querer para trás, e Orellano ficou cara a cara com Cleiton. De perna direita, o argentino bateu cruzado, mas a bola saiu para fora.

No segundo tempo, o cenário foi diferente. Isso porque o time de Ramón Díaz passou a ter muita dificuldade para chegar ao ataque. O Vasco praticamente só se defendeu na etapa complementar e conseguiu primeira - e única - finalização apenas aos 42 minutos, quando Vegetti recebeu boa bola na entrada da pequena área, mas pegou mal e mandou para fora.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, continuou com mais posse de bola e pressionou o Gigante da Colina até o fim. No entanto, o Vasco conseguiu segurar as tentativas da equipe paulista e conquistou o empate.

Já na reta final de partida, cabe mencionar, o técnico Ramón Díaz reclamou com a arbitragem chegou a entrar em campo e foi expulso.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Vasco



Data e Hora: 14/08/2023, às 21h

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)



Cartões amarelos: Aderlan e Juninho Capixaba (VAS) / Marlon Gomes, Orellano, Léo Jardim, Medel e Zé Gabriel (VAS)

Cartões vermelhos: Ramón Díaz (VAS)

Gols: Vegetti (0-1) (32'/1ºT) / Gustavinho (1-1) (53'/1ºT)

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Aderlan (Hurtado, 11'/2ºT), Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Luan Cândido e Lucas Evangelista (Matheus Gonçalves, 11'/2ºT); Sorriso, Gustavinho (Bruninho, 11'/2ºT) e Thiago Borbas (Alerrandro, 32'/2ºT).

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; Robson (Puma Rodríguez, 09'/2ºT), Medel (Capasso, 43'/2ºT), Léo e Lucas Piton (Galarza, 10'/2ºT); Zé Gabriel, Marlon Gomes (Jair, Intervalo), Paulinho e Orellano (Figueiredo, 09'/2ºT; Gabriel Pec e Vegetti.