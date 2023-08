Ramón Díaz aprova Payet e vê evolução do Vasco após empate fora de casa

vê no recém-contratado Payet uma característica importante para o Cruz-Maltino seguir crescendo.

O Vasco não conseguiu vencer o Red Bull Bragantino na segunda-feira (14), mas o empate em 1 a 1 foi celebrado pelo técnico Ramón Díaz. Além do ponto conquistado, a evolução da equipe foi motivo de satisfação do treinador, quepara o Cruz-Maltino seguir crescendo.

"É um jogador de liderança e tem muita experiência. Vai trazer essa tranquilidade de jogo que precisamos", avaliou Ramón Díaz.



Com quatro pontos somados nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Vasco segue na penúltima colocação com 13 pontos, mas se aproximou do Bahia (18), primeiro fora da zona de rebaixamento, agora a cinco pontos de distância.



Para o treinador vascaíno, o mais importante é o que o time vem apresentando em campo nas duas últimas atuações.



"A equipe pouco a pouco vai crescendo. Falta muito trabalho ainda, mas acho que o espírito é esse. É não dar-se por vencido em nenhum momento. Com o tempo nós vamos melhorando. Acho que a equipe está bem, por isso conseguiu um resultado importante. Vamos crescendo, isso nos dá tranquilidade para seguir brigando", afirmou Ramón Díaz, que também pediu desculpas por ter sido expulso no segundo tempo:



"Eu me deixei levar pela emoção e entrei um pouco no campo, mas não vi. Foi culpa minha, não do árbitro. Peço desculpas, não vai voltar a acontecer".