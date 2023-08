Payet entrou em contato com jogador do Flamengo antes de fechar com o Vasco

Rio - Principal reforço do Vasco nesta janela de transferências, o meia Dimitri Payet entrou em contato com um jogador do Flamengo antes de acertar com o Cruz-Maltino. Segundo o portal "UOL", o francês buscou informações sobre a vida e o dia a dia no Rio com Gerson, seu ex-companheiro de Olympique de Marseille.

Durante a conversa, Gerson fez elogios à cidade e deu dicas ao novo camisa 10 do Vasco. A dupla não falou sobre a rivalidade do Cruz-Maltino com o Flamengo, e o papo se resumiu à moradia na capital carioca.

Gerson e Payet se tornaram grandes amigos na época em que atuavam no Olympique de Marseille. O volante do Flamengo, inclusive, chegou a defender o ex-companheiro durante uma briga generalizada no Campeonato Francês, quando Payet foi alvo de objetos atirados por torcedores do Nice e revidou atirando uma garrafa. Houve invasão ao gramado e Gerson deu um soco no jogador adversário.

O Vasco planeja uma grande recepção a Payet. O meia francês chega ao Rio nesta quarta-feira (16), às 5h20 da manhã, no Aeroporto Tom Jobim/Galeão, e a SAF vascaína convocou os torcedores para o recepcionarem.