Vegetti já iguala gols de Pedro Raul pelo Vasco no Brasileirão

Com menos de duas semanas de Vasco , Vegetti já começa a conquistar os torcedores ao mostrar faro de artilheiro e marcar os dois gols do time contra Grêmio e Red Bull Bragantino. Ao ajudar a garantir quatro pontos em dois jogos, o atacante argentino rapidamente igualou o número de gols de Pedro Raul pelo Cruz-Maltino no Brasileirão.

Foram necessários 116 minutos de Vegetti em campo, fora os acréscimos, para igualar o ex-centroavante vascaíno. Na estreia, ele entrou aos 19 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Januário. E no 1 a 1 com o Bragantino, o argentino foi titular e marcou de pênalti.



Um início e desempenho muito diferentes de Pedro Raul, contratado no início da temporada. Sem nunca ter conseguido repetir o desempenho de quando jogava pelo Goiás, em 2022, o atacante balançou redes apenas duas vezes em 12 jogos (835 minutos) do Brasileirão neste ano.



Inclusive, foram oito jogos de jejum - e perda de titularidade - quando Pedro Raul foi negociado com o Toluca, do México. Ao todo, ele marcou apenas nove gols em 22 partidas com a camisa vascaína.