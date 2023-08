Vasco irá à CBF para apresentar reclamação formal sobre a arbitragem da partida contra o Bragantino

Rio - Na noite desta terça-feira, 15, o Vasco anunciou que irá à CBF para apresentar uma reclamação formal sobre a arbitragem do jogo contra o Red Bull Bragantino, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Em comunicado à imprensa, o Cruz-Maltino informou que solicitará "explicações técnicas sobre alguns lances e decisões pontuais". Por outro lado, não informou quais são os lances e as decisões em questão. Veja a nota abaixo:

"O Vasco da Gama informa que irá apresentar formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face da arbitragem de ontem, no empate com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Na oportunidade, serão solicitadas à Comissão de Arbitragem explicações técnicas sobre alguns lances e decisões pontuais da partida em questão", diz o Vasco.





Cabe mencionar que, nas redes sociais, foi possível ver que a arbitragem de Anderson Daronco (FIFA/RS) irritou as torcidas dos dois times. Pelo lado do Cruz-Maltino, muitos reclamaram da não marcação de um possível pênalti em Luca Orellano, no primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0.

Já no segundo tempo, o árbitro pediu para Puma Rodríguez deixar o campo por algum problema no meião. Com um homem a menos em campo, o goleiro Léo Jardim caiu no chão e solicitou atendimento. Daronco entendeu que era cera e lhe apresentou o amarelo. Na sequência, uma confusão começou com atletas de ambas as equipes, o que acarretou em mais cartões.

Já nos minutos finais de partida, o técnico Ramón Díaz entrou no campo para reclamar com a arbitragem e acabou expulso.