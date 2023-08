Payet desembarca com grande festa da torcida do Vasco. Veja o vídeo

Dimitri Payet teve recepção digna do status de maior contratação do Vasco nos últimos anos. O meia francês chegou ao Rio de Janeiro no início da manhã desta quarta-feira (16) e foi recepcionado por milhares de torcedores no Aeroporto Tom Jobim/Galeão.





Estima-se que cerca de 5 mil vascaínos encararam o sono e o frio para fazer uma grande festa, com bandeiras, sinalizadores e muitas músicas do Vasco. O novo camisa 10 desembarcou por volta das 5h20 e só apareceu quase uma hora depois, mas alguns torcedores chegaram ao local antes da meia-noite.



Payet, que posou para fotos, vestiu a camisa do Vasco, acenou e fez registros da festa dos torcedores, seguiu para um hotel após deixar o aeroporto. Ele ainda realizará exames nesta quarta para, depois assinar o contrato até 2025.



A programação da diretoria da SAF vascaína é apresentar o novo camisa 10 no domingo (20), no Maracanã, antes do confronto contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.



Será o reencontro com a torcida após quatro jogos com portões fechados como punição do STJD pela confusão em São Januário após a derrota por 1 a 0 para o Goiás. A expectativa é de estádio lotado.