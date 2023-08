Confira quando Payet pode estrear com a camisa 10 do Vasco

contra o Palmeiras, no dia 27, ou contra o Bahia, dia 3 de setembro.

Passada a festa da torcida na recepção no aeroporto , o Vasco agora trabalha para saber quando Payet pode estrear com a camisa 10 o quanto antes. Mas o processo é demorado e a expectativa é de que o francês tenha condições de jogar

O mais provável é que a primeira partida de Payet seja contra o clube baiano, na Fonte Nova, mas a diretoria da SAF vascaína tenta agilizar o processo até sexta-feira da próxima semana, o que o deixaria em condições para jogar contra os paulistas.



A primeira parte do processo de regularização do francês é a conclusão dos exames médicos para a assinatura de contrato até o meio de 2025. Após isso, o Vasco terá de trabalhar pela regularização dele na CBF e no Brasil.



Serão necessários documentos como certidões de antecedentes criminais em todas as esferas e visto de trabalho para estrangeiros, num processo que passa pela burocracia do governo federal e demora alguns dias.



Por isso, é mais provável que Payet só jogue em setembro. E o encontro com a torcida deve acontecer apenas no dia 16, quando o Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense.

Esse período, inclusive, será utilizado pela comissão técnica para o trabalho de condicionamento físico e de adaptação ao futebol brasileiro do jogador francês de 36 anos.



O novo camisa 10 vascaíno não joga desde maio, pelo Olympique de Marselha.