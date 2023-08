Com assinatura de contrato, Vasco oficializa contratação de Payet

Após realizar os exames médicos, o francês de 36 anos assinou contrato e foi anunciado pelo clube na manhã desta quinta-feira (17). Recepcionado pela torcida no aeroporto e tratado como grande reforço para o restante da temporada, Payet agora é oficialmente a mais nova contratação do Vasco., o francês de 36 anos assinou contrato e foi anunciado pelo clube na manhã desta quinta-feira (17).





DIMITRI PAYET É O NOVO REFORÇO DO VASCO DA GAMA! #VascoDaGama pic.twitter.com/2OexyTnUXK — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2023

O novo camisa 10 vascaíno chegou no início da manhã de quarta-feira e teve o primeiro contato com os torcedores no aeroporto, onde mais de cinco mil pessoas compareceram para celebrar a contratação.

Logo depois, ele foi para um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e deu início aos exames médicos.

Com tudo certo nas avaliações, Payet assinou contrato até o meio de 2025. Agora, o Vasco corre para agilizar a parte burocrática para regularizá-lo na CBF.

os jogos serão fora de casa. A expectativa da SAF vascaína é de que o francês tenha condições de estrear contra o Palmeiras, no dia 27, ou contra o Bahia, dia 3 de setembro . Ambos

O mais provável é que Payet só jogue em setembro. Até lá, aproveitará o tempo para o trabalho de condicionamento físico e de adaptação ao futebol brasileiro.

O novo camisa 10 vascaíno não joga desde maio, pelo Olympique de Marselha, e o encontro com a torcida do Vasco no Rio deve acontecer apenas no dia 16 de setembro, quando o Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense.