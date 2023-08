Justiça aceita recurso, e Vasco jogará contra o Atlético-MG no Maracanã

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro aceitou, no fim da tarde desta quinta-feira (17), o recurso do Vasco para disputar a partida contra o Atlético-MG, no domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O horário do duelo, antes marcado para às 11h, foi alterado para às 18h30 (de Brasília).



A liminar que dava o direito do clube de mandar o jogo no estádio havia sido derrubada, mas a solicitação do departamento jurídico foi aceita. As informações são do site "ge".



Como o Maracanã será palco de Fluminense e América-MG um dia antes, às 18h30, o Vasco sugeriu a alteração do horário para ter um intervalo maior, e, desta forma, derrubar o argumento da dupla Fla-Flu, atuais administradores do estádio.

Os rivais do Gigante da Colina alegam que a realização da partida entre Vasco e Atlético-MG será prejudicial para o gramado do Maracanã, já que não constava no calendário planejado inicialmente. O clube iniciará, em breve, a venda de ingressos para a partida de domingo.