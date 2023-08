Payet cita Dinamite e a 10 do Vasco em apresentação: 'Honrar essa camisa'

já sabe o peso que terá com a camisa 10 de Roberto Dinamite, que Dimitri Payet foi apresentado nesta sexta-feira (18) pelo Vasco com o status de grande contratação e entendeu essa responsabilidade. Sem falar português, o francês de 36 anos precisou da ajuda de um tradutor, mas, que morreu no início de janeiro e de quem aprendeu um pouco nesses últimos dias.

"A chegada nesse continente e no Brasil me faz sentir muito amor e a confiança depositada em mim. Ontem (quinta-feira), eu fui saber um pouco da história de Roberto (Dinamite) e entender que é emblemática essa camisa 10. Vocês podem ter certeza que darei tudo de mim, com muita garra e força para honrar essa camisa do Roberto Dinamite", avisou Payet, que na quinta conheceu a estátua de Dinamite em são Januário.



Em sua primeira experiência fora da Europa, o meia de 36 anos explicou a escolha pelo Vasco e mostrou conhecer um pouco da história do clube e de seus ídolos.



"Por que escolhi o Vasco da Gama? É um Gigante. É muito conhecido na França. Romário, Edmundo, Juninho, Dinamite... porém, existe mais uma razão: a luta contra o racismo", explicou.

Sem data confirmada para estrear, Payet sabe que chega não apenas com a responsabilidade de vestir a histórica camisa 10, como também de ser o principal nome do time na luta contra o rebaixamento do Brasileirão.



"Será um grande desafio. Com muita pressão. Mas é um time de muita força. E precisamos colocar o Vasco onde ele merece", avisou.

Payet não sabe quando vai estrear



Sem jogar desde maio, o meia francês admitiu que precisará de um período para aprimorar a parte física antes de estrear. O Vasco trabalha para que ele seja regularizado em condições de estar em campo no dia 27, contra o Palmeiras, mas o mais provável é que só estreie no dia 3, contra o Bahia.

"Não estava em nenhum clube, a parte física precisará ser melhorada. Não sei se estou pronto para o jogo de domingo, mas assim que possível minha vontade é entrar logo em campo", disse.