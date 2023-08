Com gol no começo, Vasco vence o Atlético-MG no Maracanã em reencontro com a torcida

Rio - O Vasco reencontrou sua torcida em grande estilo na manhã deste domingo (20), no Maracanã. O Cruz-Maltino conseguiu uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pela 20ª rodada do Brasileirão, e conquistou mais três pontos em sua luta contra o rebaixamento. Serginho, com apenas quatro minutos, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 16 pontos no Brasileirão, mas segue na zona de rebaixamento. O time de Ramón Díaz terá a semana livre para treinar e volta a campo somente no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Embalado por sua torcida, o Vasco iniciou a partida cheio de gás. Explorando bastante o lado esquerdo, o Cruz-Maltino abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, quando Piton fez boa jogada na linha de fundo, Vegetti cabeceou para defesa de Everson, em cima da linha, e no rebote, Serginho tocou para o fundo das redes.



Após o gol do Vasco, o Galo cresceu na partida e foi quem mais dominou as ações do jogo, criando boas oportunidades com Hulk e Paulinho, mas não conseguiu marcar. Apesar disso, a melhor chance foi do time carioca, em cabeçada de Vegetti que parou na trave, fazendo os donos da casa irem para o vestiário com vantagem mínima no placar.

Em desvantagem no placar o Atlético-MG voltou para o segundo tempo tentando ocupar mais o campo de ataque, mas tinha dificuldades para furar a defesa cruz-maltina e finalizava pouco. As oportunidades mais claras surgiram com Hulk em chutes de fora da área, mas Léo Jardim impediu o empate.

O Vasco, apesar de ter menos a bola, conseguiu criar mais lances de perigo do que o adversário. O time carioca teve boa chances de ampliar o placar logo no início, com Gabriel Pec, que acabou finalizando para fora, e já no fim, quando Paulinho cobrou falta que explodiu no travessão. Mesmo sem conseguir fazer o segundo, o Gigante da Colina saiu de campo vitorioso com o gol marcado no início.

VASCO X ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

VASCO: Léo Jardim, Robson Bambu (Gabriel Dias) (Maicon), Léo, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Serginho (Rossi) e Vegetti (Sebastián Ferreira). Técnico: Ramón Díaz.

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia (Patrick), Edenílson e Igor Gomes (Vargas); Paulinho (Alan Kardec) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Cartões amarelos: VAS: Paulinho, Praxedes, Serginho, Medel e Léo; CAM: Battaglia, Jemerson e Saravia

Gol: VAS: Serginho (4'/1ºT)