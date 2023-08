Menino Gui vai ao Maracanã pela primeira vez e entra em campo com Gabriel Pec em partida do Vasco

Rio - A manhã deste domingo (20) será inesquecível para o menino Guilherme Gandra Moura, o Gui. Após passar 16 dias em coma e se tornar xodó da torcida do Vasco, o garoto de 8 anos foi pela primeira vez ao Maracanã na partida do Cruz-Maltino contra o Santos e entrou em campo com Gabriel Pec, seu ídolo e que acabou se tornando amigo após visitá-lo no hospital.

Gui sofre de uma doença genética rara chamada epidermólise bolhosa distrófica, que deixa a pele muito frágil e forma bolhas facilmente. Torcedor do Vasco, ele recebeu a visita de Pec e Figueiredo quando ainda estava no hospital e se tornou uma espécie de amuleto da torcida.



"Foi muito incrível eu ter ido ao hospital e conhecê-lo. A reação dele me emocionou bastante, os vídeos. Quero novamente dedicar essa vitória a ele. Eu tinha prometido um gol, mas infelizmente não saiu. Mas a vitória já vai deixar o Gui e todos os torcedores felizes", disse Pec na época.

Após ter alta do hospital, no fim de junho, Gui chegou a visitar o elenco do Vasco no CT Moacyr Barbosa. Ele recebeu o carinho dos jogadores e ganhou uma camisa autografada.