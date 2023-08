Auxiliar do Vasco vibra com primeiro encontro com a torcida: 'Experiência única'

Rio - Auxiliar técnico do Vasco, Emiliano Díaz foi o responsável por comandar a equipe na vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG, neste domingo (20), no Maracanã , já que o treinador Ramón, seu pai, estava suspenso. Após a partida, ele celebrou o primeiro encontro com a torcida cruz-maltino, que voltou às arquibancadas após quase dois meses longe dos estádios, e valorizou a entrega dos jogadores.

"Nós viemos para cá por isso (pela torcida). Primeira vez que nos encontramos aqui, falei para Ramón que queríamos experimentar a torcida do Vasco, em São Januário, mas agora nós pudemos jogar aqui no Maracanã e ficamos muito felizes. Foi uma festa. A torcida entende que é pelo grupo de jogadores que estão dando a vida, não só em cada partida, mas nos treinos. A virada começou nos treinos, na competitividade entre eles. Muito agradecido pelas pessoas, por estar em um estádio histórico. Foi maravilhoso, uma experiência única com a torcida e com os jogadores", declarou Emiliano.

"Essa é a catedral do futebol (Maracanã). Viemos aqui para viver essas coisas. Somos fanáticos pelo futebol brasileiro e viver isso hoje é um sonho. A torcida do Vasco foi algo emocionante. Foi um sonho realizado e ter um resultado positivo. Pena que não foi com Ramón do lado. Mas ele cometeu um erro e teve que pagar", completou.

O auxiliar também revelou que o Vasco precisou mudar sua estratégia ao longo do jogo por conta do gramado do Maracanã, que sofreu com a chuva que caiu no segundo tempo.

"Sabíamos que teríamos espaços. Mas não devíamos entrar no jogo que entramos no segundo tempo, de disputa em disputa de bola. Porque o gramado estava pesado e isso podia dificultar. Como também entendemos que no segundo tempo cansamos um pouco, mas seguimos dando a vida por esse grupo", afirmou.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 16 pontos no Brasileirão, mas segue na zona de rebaixamento. O time de Ramón Díaz terá a semana livre para treinar e volta a campo somente no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.