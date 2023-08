Mesmo com reação, Vasco tem 70% de risco de ser rebaixado para a Série B

Rio - Com sete pontos conquistados nas últimas três rodadas, o Vasco continua em situação delicada no Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Cruz-Maltino tem 70% de risco de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro.

Mesmo com os resultados positivos dos últimos jogos, o clube carioca está cinco pontos atrás do Bahia, primeira equipe fora de zona de rebaixamento. Apenar o América-MG, com 96%, e o Coritiba, com 88%, correm mais risco de queda que o Vasco.

Fechando a zona de rebaixamento, o Santos, é outro clube grande com grande risco de ser rebaixado. Atualmente, o Peixe tem 49% de possibilidades de queda. Já o Bahia, que está fora, aparece com 31%.