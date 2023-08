Payet treina sozinho em folga do elenco do Vasco visando voltar logo aos gramados

Rio - O francês Payet deseja estrear o mais rápido possível com a camisa do Vasco. Enquanto todo o elenco recebeu folga, ele treinou sozinho, nesta segunda (21), no CT Moacyr Barbosa, em busca de melhorar o condicionamento físico para retornar aos gramados. O clube ainda precisa inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro para que fique à disposição do técnico Ramón Díaz.

"Ele treinou um dia com a gente, deu para ver que tem muita qualidade e vai fazer a torcida do Vasco muito feliz. O Payet é gente boa, fala com todo mundo, humilde", disse Serginho, autor do gol na vitória sobre o Atlético-MG, em conversa com jornalistas.

O francês tem recebido acompanhamento individual e programação especial, o que colabora para que não demore a recuperar a boa forma física. Em relação à documentação, por ser um jogador europeu, o processo é mais burocrático do que o dos reforços sul-americanos contratados pelo Vasco. O clube se esforça para agilizar tudo até o fim desta semana, mas provavelmente Payet só será inscrito para o jogo contra o Bahia, no dia 3 de setembro.