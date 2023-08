Léo elogia Ramón Díaz e projeta Vasco brigando na parte de cima da tabela no Brasileiro

Rio - Com sete pontos nos últimos nove possíveis, o Vasco vem reagindo no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Léo, de 27 anos, fez muitos elogios ao trabalho de Ramón Díaz, e explicou a diferença do trabalho do argentino em relação a outros técnicos que já conviveu em sua carreira.

"O Ramón pede muita intensidade. Já trabalhei com outros treinadores assim, como o Crespo, no São Paulo. Já estava acostumado. Virou a chavinha de comprar mais a ideia. Com o Barbieri, a gente fez o melhor, mas o resultado não veio. Mas independente de qualquer coisa, a forma de trabalho, mas a gente trabalhou o que precisava que é suportar a pressão, que é mais na mente. Ele pede muita intensidade e estamos trabalhando bastante para sair dessa", afirmou em participação no programa "Boleiragem", do SporTV.

Atualmente, o Cruz-Maltino ainda precisa tirar cinco pontos de diferença para sair da zona de rebaixamento, no entanto, Léo acredita que é possível que o Vasco deixe o pesadelo da degola para trás e se coloque na parte de cima da tabela.

"O momento que estamos vivendo agora me faz acreditar que podemos chegar o mais longe possível, brigar na parte de cima da tabela. Sempre acreditei desde o começo nos meus companheiros. Acredito que o Vasco pode estar brigando com os grandes, no lugar em que não deve sair", disse.