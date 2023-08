Justiça do Rio define data para julgar liberação de São Januário ao Vasco

Rio - A Justiça do Rio marcou para o dia 30 de agosto, às 13h30 (de Brasília), o julgamento que decidirá sobre a liberação de São Januário. O estádio do Vasco está interditado há quase dois meses, impossibilitado de receber público.

O Cruz-Maltino já havia entrado com um recurso para tentar derrubar a punição, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não aceitou. O clube entrou com um agravo e agora aguarda a nova decisão da Justiça.

Há duas semanas, o Vasco apresentou, em reunião com órgãos públicos, um plano para a segurança de São Januário. O clube alega que "definiu uma matriz de responsabilidades e o mapeamento de riscos da região, em conjunto com as forças públicas, Federação, Polícia Militar, CET-Rio, COMLURB, PM-BEPE, GRT Norte, Guarda Municipal, Ministério Público do Rio de Janeiro, SEOP, Polícia Civil e outros".

A interdição de São Januário aconteceu após a derrota para o Goiás, no dia 22 de junho, quando torcedores arremessaram rojões e entraram em confronto com a polícia. Houve confusão também do lado de fora.

O Vasco sofreu punição do STJD de quatro jogos com portões fechados e já a cumpriu, mas ainda segue impedido de receber a torcida em seu estádio. No último domingo (20), contra o Atlético-MG, o Cruz-Maltino só conseguiu jogar diante de sua torcida porque transferiu o jogo para o Maracanã.