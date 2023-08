Vasco mostra confiança de ter Payet contra o Palmeiras neste domingo

Rio - Principal nome contratado pelo Vasco para o segundo semestre, o meia Dimitri Payet, de 36 anos, poderá fazer sua estreia neste domingo. O Cruz-Maltino vem tentando acelerar a questão da documentação do meia para que ele tenha condições de encarar o Palmeiras. As informações são do portal "GE".

Para o meia poder entrar em campo no Allianz Parque, ele precisa ter o nome publicado no BID da CBF até esta sexta-feira. O Vasco está otimista em relação a regularização das questões burocráticas. Caso tudo se acerte, a estreia dependerá da condição física de Payet e do desejo de Ramón Díaz.

Payet vem treinando forte no dia a dia, inclusive na folga do elenco, para ficar à disposição o quanto antes, mas não disputa uma partida oficial desde maio. Além disso, o jogador tem uma idade considerada avançada.