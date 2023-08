Atacante do Vasco entra na mira do Grupo City

Rio - O atacante Rayan, do Vasco, despertou interesse da Europa. De acordo com o "UOL", o jogador de 17 anos entrou na mira do Grupo City, que já iniciou contatos informais com o Cruz-Maltino para saber as condições do negócio.

Atualmente, Rayan está avaliado em aproximadamente 15 milhões de euros (R$ 80 milhões). A promessa vascaína vem sendo monitorada de perto pelo Grupo City há alguns meses.

Vale lembrar que, além do Manchester City, a empresa é responsável por vários outros clubes, entre eles o Bahia. Normalmente, eles são utilizados na captação de novos talentos.

Ryan fez sua estreia pelo Vasco em junho, contra o Internacional, no Beira-Rio, e anotou um gol logo de cara. Desde então, acumulou oito jogos na equipe principal. O jovem também coleciona passagens pela seleção brasileira sub-17.