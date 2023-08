Sem oportunidades com Ramón Díaz, Alex Teixeira pode deixar o Vasco

Rio - O atacante Alex Teixeira, de 33 anos, não deverá continuar no Vasco para 2024. Com contrato até o fim de 2023, a principal contratação do clube para a disputa da Série B, no ano passado, perdeu espaço com a chegada do técnico Ramón Díaz e já estaria buscando novos ares. A informação é da Rádio Itatiaia.

No começo da temporada, o camisa 7 foi bastante utilizado por Maurício Barbieri, mas não correspondeu às expectativas. Em 2023, ao todo, fez 27 jogos, marcou três gols e deu seis assistências. Ele chegou a ser um dos destaques do Campeonato Carioca porém, no Brasileiro, não teve boas atuações.

A última vez que Alex Teixeira entrou em campo foi no dia 8 de julho, contra o Cruzeiro, por dez minutos. Desde então, sequer entra ao longo das partidas. Com a chegada de reforços na segunda janela de transferências, o atacante perdeu espaço e recebeu algumas sondagens, mas nada avançou.

Mesmo com idade avançada, Alex não pensa em se aposentar em 2024 e não descarta um retorno à China, onde foi destaque de 2016 a 2020, com a camisa do Jiangsu Suning.