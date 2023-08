Suspenso por agressão, Payet tem estreia adiada com a camisa do Vasco

Rio - O Vasco terá que esperar um pouco mais para ter o meia Payet em campo. De acordo com o site "ge", o Cruz-Maltino recebeu nesta quinta-feira (24) uma notificação da Federação Francesa sobre um jogo de suspensão que o jogador precisa cumprir. Com isso, ele está fora da partida contra o Palmeiras, no próximo domingo (27), no Allianz Parque, mesmo que seja regularizado.

A suspensão de Payet aconteceu na época em que ele defendia o Olympique de Marselha. O meia acertou um tapa em um auxiliar do Lens durante uma partida do Campeonato Francês e foi punido com um gancho de três jogos, sendo que dois já foram cumpridos quando ele estava na Europa.

Apesar de saber que não poderá contar com Payet contra o Palmeiras, o Vasco corre com a documentação para o jogador ser inscrito e poder cumprir a suspensão no confronto de domingo. Caso isso não aconteça, a pena será cumprida no próximo jogo do time carioca, contra o Bahia.

Payet chegou ao Rio na última semana e vem treinando no CT do Vasco desde então. O clube está tranquilo com a situação e acredita que o nome do fraancês será publicado no BID até sexta (25).