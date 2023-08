Pleno do STJD mantém pena e Vasco aguarda liberação de São Januário na Justiça

Rio - Em novo julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (24), o Pleno decidiu que o Vasco não receberá uma punição maior pelos episódios da partida contra o Goiás, no dia 22 de junho, em São Januário. A pena de quatro jogos com portões fechados foi mantida e, com isso, o clube já está livre para realizar jogos com portões abertos. Entretanto, depende da Justiça do Rio.

São Januário está interditado pela Justiça do Rio de Janeiro e não pode receber jogos com público. Um novo julgamento será realizado no próximo dia 30 para definir a reabertura dos portões. O tema chegou ao STF nesta última quarta-feira (23). O deputado Aliel Machado Bark (PV-PR) entrou com uma ação solicitando uma liminar para que o estádio volte a receber público e citou racismo do Tribunal do Rio.

Apesar do veto do Pleno do STJD sobre o pedido de aumento da pena por parte da procuradoria, o tribunal desportivo decidiu aumentar a multa para o Vasco. A multa subiu de R$ 60 mil para R$ 80 mil. O Cruz-Maltino jogou sem público contra Cuiabá (12ª rodada), Cruzeiro (14ª), Athletico (16ª) e Grêmio (18ª), e voltou a receber público contra o Atlético-MG (20ª rodada) porque levou o mando para o Maracanã.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. A próxima partida como mandante será contra o Fluminense, no dia 16, às 16h, em local a definir. O Maracanã ainda estará fechado nesta data por conta de uma melhoria que será realizada no gramado.