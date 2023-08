Clube inglês acerta a contratação por empréstimo de Andrey Santos, do Chelsea

Inglaterra - O Nottigham Forest acertou a contratação por empréstimo do brasileiro Andrey Santos, do Chelsea. O vínculo com o novo clube será válido até junho do ano que vem. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Os exames médicos para que o negócio seja oficializado será feito em breve.

Vale destacar que o volante, de apenas 19 anos, é visto como parte fundamental do futuro dos Blues. Dessa forma, não há opção de compra no contrato de empréstimo.

Andrey tem agradado o técnico Mauricio Pochettino, mas foi negociado para ganhar minutagem na Europa. O jogador, aliás, também desejava o empréstimo para ganhar minutos visando as Olimpíadas de 2024, que acontecerá em Paris.

O brasileiro chegou ao Chelsea neste ano, após ser comprado do Vasco e passar parte do primeiro semestre emprestado ao Cruz-Maltino. O Barcelona chegou a fazer contatos buscando a contratação em definitivo de Andrey Santos, mas os ingleses negaram qualquer início de conversa.