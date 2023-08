Nome é publicado no BID, e Payet fica mais perto de estrear pelo Vasco

Rio - Nesta sexta-feira, 25, o nome de Dimitri Payet foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele está mais perto de estrear pelo Vasco. A primeira partida do francês com a camisa do Cruz-Maltino deverá acontecer no dia 3 de setembro, contra o Bahia.

POR QUE A ESTREIA NÃO SERÁ NESTE FIM DE SEMANA?

Payet já tem condições legais para jogar, mas precisará cumprir uma partida de suspensão porque acertou um tapa em um auxiliar do Lens, da França, quando ainda defendia o Olympique de Marselha. Na ocasião, ele pegou um gancho de três jogos - dois foram cumpridos na Europa.

Uma situação similar aconteceu com o zagueiro Marlon, hoje no Fluminense. Ele foi expulso em um jogo do Campeonato Italiano e pegou dois jogos de suspensão, que foram cumpridos no Campeonato Brasileiro ( clique aqui e relembre ).

Nome de Payet publicado no BID Foto: Reprodução/CBF

Dessa forma, o francês cumprirá a punição neste fim de semana. Ele não poderá enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, às 18h30, no Allianz Parque. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

A estreia do meio-campista francês, portanto, deverá acontecer no dia 3 de setembro (um domingo), quando o Gigante da Colina enfrentará o Bahia, em jogo válido pela 22ª rodada do campeonato. A bola rola às 18h30, na Arena Fonte Nova.