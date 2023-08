Vasco libera meia, que acerta com equipe do México

Rio - O meia Gabriel Carabajal, de 31 anos, não é mais jogador do Vasco. O Cruz-Maltino divulgou em suas redes oficiais, que o argentino foi liberado para acertar com seu novo clube. Ele vai defender o Puebla, do México, que já oficializou a sua contratação.

Carabajal estava emprestado ao Vasco até o fim da temporada, porém, o Cruz-Maltino entrou em acordo com o Santos, e acertou a liberação do jogador. O argentino chegou ao clube carioca em abril, e entrou em campo em apenas seis jogos.

Formado na base do Talleres, Carabajal passou por outros clubes do seu país como Argentinos Juniors e Godoy Cruz. Ele chegou ao Santos em 2022, e pouco atuou pelo clube paulista, que o emprestou ao Vasco.