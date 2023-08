Lucas Piton, do Vasco, entra no radar de clube europeu

Rio - O lateral-esquerdo Lucas Piton pode estar de saída do Vasco. Segundo o site "Foot Mercato", o Lens, da França, está de olho no jogador cruz-maltino e pode fazer uma proposta pelo defensor nos próximos dias.

Lucas Piton é um de três nomes monitorados pelo clube francês para ser um possível reforço. Além dele, o português Ulisses Garcia, do Young Boys, da Suíça, e o também brasileiro Iago, ex-Internacional e que atualmente defende o Augsburg, da Alemanha, são outras opções para a diretoria do Lens.

Apesar do interesse, o Lens ainda não realizou nenhuma proposta por Lucas Piton. O lateral-esquerdo tem contrato com o Vasco até 2026 e, caso o clube francês queira fazer uma proposta pelo jogador, uma compensação financeira generosa deve ser pedida pelo Cruz-Maltino.

Lucas Piton chegou no Vasco nesta temporada, quando foi comprado do Corinthians por cerca de R$ 16,6 milhões por 60% dos direitos econômicos. Desde então, é titular da equipe e vem de boas atuações nas últimas partidas, sendo o jogador com mais cruzamentos certos no Campeonato Brasileiro. Pelo clube de São Januário, o jogador de 22 anos disputou 30 partidas, marcou um gol e deu cinco assistências.