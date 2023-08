Vasco é superado pelo Palmeiras e volta a ser derrotado no Brasileirão após três rodadas

São Paulo - Após três rodadas pontuando, o Vasco voltou a sofrer uma derrota no Brasileirão. Na noite deste domingo (27), o Cruz-Maltino foi a São Paulo visitar o Palmeiras e acabou perdendo por 1 a 0 no Allianz Parque. Raphael Veiga marcou o único gol da partida para o time paulista, cobrando falta no segundo tempo.

Com o resultado, o Vasco continua com apenas 16 pontos e perde a chance de deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada. O time de Ramón Díaz volta a campo no próximo domingo (3), às 18h30, contra o Bahia, adversário direto na luta contra o rebaixamento, na Arena Fonte Nova.

Como esperado, o Palmeiras, jogando em sua casa, foi quem tomou a iniciativa na partida e dominou as primeiras ações. O time paulista incomodou bastante o Vasco nos 15 primeiros minutos, mas perigo mesmo veio apenas em chute de Rony, que obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa.



Logo depois, o Vasco melhorou na partida e passou a apostar nas jogadas pelo alto, buscando sempre Vegetti na área. E foi assim que o Cruz-Maltino conseguiu balançar as redes. Piton cruzou pela esquerda, o argentino ganhou de cabeça, mas a defesa alviverde salvou em cima da linha. No rebote, Paulinho bateu de fora da área e marcou um golaço, mas o VAR entrou em ação e marcou o impedimento ajustado.



Após o gol anulado do Vasco, as duas equipes passaram a cadenciar mais o jogo, que não teve outras grandes emoções na primeira etapa. As equipes foram para o vestiário sem mexerem no placar.

Na volta para o segundo tempo, os dois times continuarem fazendo um jogo sem grandes emoções, mas o Palmeiras era quem assustava mais. Aos 19 minutos, após falta na entrada da área, o Verdão inaugurou o placar em linda cobrança de Raphael Veiga, que bateu forte no canto de Léo Jardim.

Atrás no placar, o Vasco até tentou se soltar mais na partida, mas pecava na falta de inspiração de seus homens. O único chute a gol veio com Alex Teixeira, que arriscou de fora da área e viu Weverton fazer a defesa sem dificuldade. Sem forças para reagir, o Cruz-Maltino saiu derrotado do Allianz Parque.

PALMEIRAS X VASCO

Local: Allianz Parque (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Leone Carvalho Rocha

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos (Fabinho), Gabriel Menino (Luan) e Raphael Veiga; Artur (Marcos Rocha), Rony (Flaco López) e Dudu (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

VASCO: Léo Jardim, Robson Bambu (Puma Rodríguez), Medel, Maicon e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes (Sebastián Ferreira), Serginho (Orellano), Vegetti e Gabriel Pec (Alex Teixeira). Técnico: Ramón Díaz.

Cartões amarelos: PAL: Richard Ríos e Luan; VAS: Robson Bambu e Zé Gabriel

Gol: Raphael Veiga (19'/2ºT)