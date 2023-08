Após gol anulado contra o Palmeiras, Vasco vai à CBF reclamar da arbitragem novamente

Rio - O Vasco divulgou que vai à CBF para reclamar do gol anulado de Paulinho, na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O VAR marcou impedimento de Vegetti, na origem da jogada. É a quarta vez que o clube vai à entidade questionar a arbitragem na competição em 2023. Na noite do último domingo, o Cruz-Maltino contestou a anulação do seu gol no Allianz Parque, em nota oficial.



"O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho, na partida deste domingo (27/08), diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol", diz a nota do Vasco.



O clube de São Januário volta a campo no próximo domingo contra o Bahia, às 18h30, na Fonte Nova, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O time ocupa a 18ª posição, com 16 pontos, cinco atrás do Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento.