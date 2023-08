CBF remarca partida entre Vasco e América-MG, adiada em julho

A CBF enfim remarcou o jogo adiado entre Vasco e América-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão. O confronto em Belo Horizonte será no dia 23 de setembro, às 18h30, no Independência.



Inicialmente programado para acontecer em 15 de julho, o jogo precisou ser adiado por causa dos compromissos do clube minetro na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.



Com isso, o Vasco terá quatro confrontos diretos na luta contra o rebaixamento nas próximas cinco rodadas. Antes de enfrentar o América-MG, o Cruz-Maltino terá Bahia (3), o clássico com o Fluminense (16), Coritiba (19) e, no fim do mês, o Santos (30).



O Vasco está em 18º lugar no Brasileirão, com apenas 16 pontos em 20 partidas. A SAF vascaína está a cinco pontos de Santos e Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento, ambos com 21 jogos. Já o América-MG é lanterna, com 13. O Coritiba tem 14.