Vasco conta com Payet para resolver problema ofensivo

domingo (3), contra o Bahia, às 18h30, na Fonte Nova. Ainda à espera do restante da semana para definir se será como titular ou reserva, a comissão técnica vascaína conta com o francês para solucionar o problema da falta de gols do time no Brasileirão.

Pior ataque da competição, com apenas 15 gols marcados em 20 partidas, o Cruz-Maltino passará a ter uma camisa 10 para criar as jogadas para os atacantes, especialmente para o centroavante Vegetti. A ausência de um meia armador para fazer a bola chegar com mais qualidade aos atacantes é um problema do time desde o início da temporada.

fez atividades em dois períodos.

Para ser a solução que dele se espera, Payet tem trabalhado bastante desde que chegou ao Rio, no dia 16. Ele foi a treinos mesmo durante folgas do elenco ou em dias de jogos, e fez atividades em dois períodos.

Tudo para estar na melhor condição possível, já que não joga há três meses, desde que fez a última partida pelo Olympique de Marselha, em maio. Há a preocupação no Vasco com a parte física do camisa 10 neste início no futebol brasileiro e, por isso, a comissão técnica prega cautela.



Regularizado na última sexta-feira, o meia francês não pôde jogar contra o Palmeiras porque cumpriu um jogo de suspensão por acertar um tapa em um auxiliar do Lens, durante uma partida do Campeonato Francês. Assim, ganhou uma semana a mais de preparação para a tão aguardada estreia.