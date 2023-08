Justiça do Rio de Janeiro mantém interdição de São Januário

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a decisão de interditar o São Januário, que já está fechado há 69 dias. A votação se deu por dois votos a favor da permanência da interdição contra um que era a favor da abertura do estádio. As informações são do "ge".

O Vasco, no entanto, tem conversas com o Ministério Público do Rio de Janeiro por um Termo de Ajustamento e Conduta (TAC). Caso isso se proceda, o processo se extingue e São Januário será liberado para o uso.

O caso foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em sessão presencial na sede do tribunal, no Palácio da Justiça, Centro do Rio. A relatora desembargadora Renata Cotta e desembargador Carlos Santos de Oliveira votaram contra a abertura. Eles consideraram prematura a liberação do estádio até a realização da perícia, que, antes determinada para ficar pronta em 30 dias, ainda não está concluída.

A desembargadora Andréa Pachá queria que o estádio fosse liberado para receber público e deu o único voto a favor do fim da interdição.

São Januário está interditado desde a derrota do Vasco para o Goiás na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim da partida, torcedores do Cruz-Maltino entraram em confronto com a polícia militar, depredando o estádio e criando uma real cena de briga generalizada.