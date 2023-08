Vasco encaminha empréstimo de Galarza para clube argentino

Rio - O meia Matías Galarza, de 21 anos, está perto de deixar o Vasco novamente. De acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino encaminhou o empréstimo do paraguaio para o Talleres, da Argentina. As partes estão perto de finalizar os últimos detalhes.

Galarza chegou ao Vasco em 2020, sendo emprestado pelo Olímpia, do Paraguai. No primeiro ano, o jogador atuou nas categorias de base, agradou, e acabou sendo comprado por 500 mil dólares (algo em torno de R$ 2,6 milhões). Na temporada seguinte, o jogador teve oportunidades na equipe profissional, mas terminou o ano em baixa. No total, entrou em campo em 36 jogos, três gols e três assistências.

Ano passado, o paraguaio foi emprestado ao Coritiba, mas também pouco jogou, foram apenas 11 jogos pelo clube paranaense. De volta ao Vasco nesta temporada, Matías Galarza teve chances com Mauricio Barbieri, porém, após sua demissão perdeu espaço. O paraguaio tem contrato até 2025 com o Cruz-Maltino.